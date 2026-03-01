Downton Abbey
Folge 9: Weihnachten
94 Min.
Lord Sinderby lädt die Familie zur Moorhuhn-Jagd in den Norden ein. Hier lernen sich nicht nur alle besser kennen, auch der nächste Skandal ist nur eine Frage der Zeit. Derweil setzt Bates alles daran, seine Frau aus dem Gefängnis zu holen - und greift zu drastischen Mitteln ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
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