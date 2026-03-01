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Downton Abbey

Weihnachten

NBCUniversalStaffel 5Folge 9
Weihnachten

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Downton Abbey

Folge 9: Weihnachten

94 Min.

Lord Sinderby lädt die Familie zur Moorhuhn-Jagd in den Norden ein. Hier lernen sich nicht nur alle besser kennen, auch der nächste Skandal ist nur eine Frage der Zeit. Derweil setzt Bates alles daran, seine Frau aus dem Gefängnis zu holen - und greift zu drastischen Mitteln ...

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