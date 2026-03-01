Downton Abbey
Folge 5: Das Desaster
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Simon Bricker geht mit seiner offenen Art Cora gegenüber einen Schritt zu weit. Unterdessen macht Rose Bekanntschaft mit einem attraktiven jungen Anwalt, und auch Marys Liebesleben nimmt eine bedeutende Wendung ...
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved