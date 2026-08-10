Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Tod auf der Straße
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In einem Motel wird ein Toter gefunden. Ganz offensichtlich hat er sich mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen - ein grausamer Anblick für die Spurensicherung. Doch die nähere Betrachtung des Tatorts lässt Zweifel an der Selbstmord-Theorie aufkommen. Und: Der 66-jährige Larry Burkhart verunglückt tödlich mit seinem Auto. War ein Herzinfarkt die Ursache dafür, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION