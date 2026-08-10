Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 19: Auf der Flucht
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16
Am Straßenrand entdecken Teenager einen völlig ausgebrannten Wagen, darin eine komplett verkohlte Leiche. Die Fahrertür des Wagens war offen - wieso floh die Person nicht aus dem brennenden Auto? War sie vielleicht schon vor dem Feuer tot? Dr. G wird es herausfinden. Ebenso wird sie ermitteln, was den geistig behinderten Jimmy Sawyer umgebracht hat, der in einem Pflegeheim lebte. Missbrauch durch das Personal oder andere Heimbewohner ist nicht auszuschließen ...
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION