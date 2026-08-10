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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Auf der Flucht

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 19vom 10.08.2026
Auf der Flucht

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 19: Auf der Flucht

47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16

Am Straßenrand entdecken Teenager einen völlig ausgebrannten Wagen, darin eine komplett verkohlte Leiche. Die Fahrertür des Wagens war offen - wieso floh die Person nicht aus dem brennenden Auto? War sie vielleicht schon vor dem Feuer tot? Dr. G wird es herausfinden. Ebenso wird sie ermitteln, was den geistig behinderten Jimmy Sawyer umgebracht hat, der in einem Pflegeheim lebte. Missbrauch durch das Personal oder andere Heimbewohner ist nicht auszuschließen ...

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