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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Ein fataler Fehler

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 10.08.2026
Ein fataler Fehler

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 16: Ein fataler Fehler

47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Der drogenabhängige Lucas Eaton übernachtet bei einem Freund auf dem Sofa - und wacht nicht mehr auf. Dr. G muss nun klären, ob der junge Mann wegen seiner vielen Probleme Selbstmord beging, oder ob ihn eine Überdosis tötete. Im zweiten Fall analysiert Dr. G den Tod von Hotelmanager Alexis Jones. Zunächst sieht es so aus, als sei er die Treppe hinuntergestürzt. Doch dann ergeben sich neue Indizien.

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