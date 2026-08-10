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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Die Trauer danach

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 10.08.2026
Die Trauer danach

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 2: Die Trauer danach

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Vesta wird von ihrem Ex-Mann Rusty Updike zu einem Segeltörn eingeladen. Eine willkommene Abwechslung, zumal sich die beiden seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Doch anstatt eines gemütlichen Segeltörns erlebt Vesta eine böse Überraschung. Auch der Vater von Max Maxson wird vom Schicksal hart geprüft: Nach einer durchfeierten Nacht findet er seinen 29-jährigen Sohn eines Morgens tot im Bett. Ist eine Überdosis Drogen der Grund für Max' Tod?

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