Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliche Konsequenzen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 10.08.2026
Tödliche Konsequenzen

Tödliche KonsequenzenJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 17: Tödliche Konsequenzen

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Der aidskranke Ricky Hawthorne wird mit akuten Schmerzen im Brustbereich ins Krankenhaus eingeliefert. Da die Ärzte keine Ursache finden können, entlassen sie ihn sehr schnell wieder. Kurze Zeit später bricht der Mann tot zusammen. Was wurde im Krankenhaus übersehen? Auch der schwer an Hepatitis C erkrankte Peter Hanlon stirbt eines plötzlichen Todes: Seine Schwester findet den Medikamentenabhängigen blutüberströmt an seinem Küchentisch.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 9 Staffeln und Folgen