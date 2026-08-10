Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 21: Ein tödliches Geschäft
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Dr. G erinnert sich an ihren allerersten Fall als Gerichtsmedizinerin. Damals musste sie Ordnung in das Chaos eines Bestattungsinstituts bringen: Der Bestatter hortete die Leichen, anstatt sie zu beerdigen. Es galt, die stark verwesten Toten zu identifizieren. Außerdem befasst sich Dr. G mit dem mysteriösen Tod eines Vietnam-Veterans. Starb er an den Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung, oder war ein unentdecktes Herzleiden die Todesursache?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION