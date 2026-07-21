Tödliche GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 9: Tödliche Geschwindigkeit
42 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Ein 32-jähriger Mann aus San Antonio sucht wegen Brustschmerzen ein Krankenhaus auf, doch im Behandlungszimmer wird er von heftigen Krämpfen erfasst und stirbt kurz darauf. Waren Drogen im Spiel? Dr. G erklärt außerdem, wie Autofahrer durch einfache Vorsichtsmaßnahmen und umsichtiges Verhalten Unfälle vermeiden und so ihr Leben retten können. Und: Ein Hotelmanager wird tot am Fuß der Treppen zu seinem Apartment gefunden. Ein Unfall oder ein perfider Mord?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION