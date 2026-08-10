Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 5: Entgleist
44 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Der Rentner Victor Gust nimmt den Zug, um zur Beerdigung seiner Schwester zu fahren. Auf der Reise beginnt er plötzlich, sich sehr merkwürdig zu benehmen. Dann verschwindet er. Man findet ihn blutüberströmt neben den Gleisen in Texas, nach zwei Wochen im Krankenhaus stirbt Victor. Was ist passiert? Und: Jesse Davis (26) hat ein Drogen- und Alkoholproblem. Eines Tages bricht sie plötzlich zusammen und stirbt. Eine Folge ihres Lebenswandels?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION