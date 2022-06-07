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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Unerwarteter Tod

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 07.06.2022
Unerwarteter Tod

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 7: Unerwarteter Tod

46 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12

Dr. G erinnert sich an den Fall der 19-jährigen Soldatin Tracie McBride, die von ihrem Armee-Stützpunkt entführt wurde. Zwei Wochen später gesteht der Ex-Soldat Louis Jones, sie ermordet zu haben und führt die Polizei zu Tracies Leiche. Es liegt an Dr. Gs Autopsie-Ergebnissen, ob der Mann zum Tode verurteilt wird. Die 79-jährige Mildred Ferry stirbt nach einer Routine-OP am Knie. Liegt ein Kunstfehler vor, oder verursachte etwas anderes den Tod der Rentnerin?

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