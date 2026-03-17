Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: Dunkle Geheimnisse
46 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Der Diabetiker Tony Solito stirbt nach einer durchzechten Nacht im Schlaf. Der Mann spritzte sich weder regelmäßig Insulin, noch hielt er sich an eine für Diabetiker geeignete Ernährung. War sein ungezügelter Alkoholkonsum in der fraglichen Nacht der Grund für seinen Tod? Und: Polizisten finden den verwesenden Leichnam des 80-jährigen Pedro Garcia im Haus seines Sohnes. War es Mord, oder starb Pedro eines natürlichen Todes?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.