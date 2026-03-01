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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliche Reisen

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8vom 31.03.2026
Tödliche Reisen

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 8: Tödliche Reisen

47 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Maribel Simon will ihren Urlaub in Orlando verbringen. Doch bald nach der Ankunft geht es ihr sehr schlecht, sie erbricht sogar Blut. Kurze Zeit später stirbt sie im Krankenhaus. Dr. G findet heraus, dass die Frau Lupus hatte. Brachte die Autoimmunkrankheit sie um? Die drogensüchtige Prostituierte Carla Brooke steigt zu einem Freier ins Auto. Sie beginnt zu zittern und sich zu erbrechen und ist vor der Ankunft im Krankenhaus tot. War ihr Lebenswandel ihr Todesurteil?

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