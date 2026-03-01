Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 8: Tödliche Reisen
47 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Maribel Simon will ihren Urlaub in Orlando verbringen. Doch bald nach der Ankunft geht es ihr sehr schlecht, sie erbricht sogar Blut. Kurze Zeit später stirbt sie im Krankenhaus. Dr. G findet heraus, dass die Frau Lupus hatte. Brachte die Autoimmunkrankheit sie um? Die drogensüchtige Prostituierte Carla Brooke steigt zu einem Freier ins Auto. Sie beginnt zu zittern und sich zu erbrechen und ist vor der Ankunft im Krankenhaus tot. War ihr Lebenswandel ihr Todesurteil?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.