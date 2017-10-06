Dr. Klein
Folge 1: Im freien Fall
Es geht auch gleich heiß los, denn Valerie, frisch geschieden, hat einen neuen Mann kennengelernt! Dumm nur, dass sie mit ihm gleich vom Rest ihrer Familie erwischt wird. Und dass sie von dem "Neuen" weder eine Telefonnummer hat, noch seinen Namen weiß. Auch beruflich scheint für Valerie alles unter einem guten Stern zu stehen, denn ihr Widersacher Dr. Lang begeht seinen letzten Tag an der Rosenstein-Kinderklinik, bevor er die Tochter von Prof. Alberti heiraten und dessen Klinik übernehmen wird. Langs Mutter Grit sieht sich am Ziel ihrer Träume - und vergisst dabei, dass die Grenze zwischen Wunsch- und Albtraum manchmal fließend ist. Die Stelle des Leitenden Oberarztes übernimmt Dr. Nadine Mann, die ihre Fachkompetenz genauso wenig versteckt wie ihr erotisches Interesse an Kaan Gül - eine Tatsache, die Prof. Nevin Gül, Kaans Mutter, mit großer Genugtuung beobachtet, ist ihr Kaans homosexuelle Beziehung mit Patrick Keller doch immer noch ein Dorn im Auge. Luna Haller hat sich nach ihrer Fehlgeburt von Jonas Müller getrennt, womit dieser aber nur schwer umgehen kann. Hat ihre Liebe wirklich keine Chance mehr? Doch zunächst einmal geht es darum, der 13-jährigen Pauline Holler zu helfen, die angeblich von einem Skater angefahren worden sein soll, obwohl alles dafür spricht, dass sie aus großer Höhe gesprungen sein muss. Sollte der Teenager tatsächlich ernsthafte Selbstmordabsichten haben? Es bleibt turbulent in der Rosenstein-Klinik und im Leben von Dr. Valerie Klein, die ihre Probleme in die Hand nimmt - auf ihre ganz eigene, unkonventionelle Art und mit einer gehörigen Prise Humor und Zweckoptimismus.
