Dr. Klein
Folge 7: Karma
Rebecca Beier, die pubertierende Tochter von Sibylle Vetter und deren Noch-Ehemann Volker Beier, wird wegen starker Magenschmerzen und massiven Erbrechens in die Rosenstein-Klinik eingeliefert. Keine einfache Situation für Valerie Klein, die mittlerweile mit Volker liiert ist. Rebecca hat ein Magengeschwür, das dringend operiert werden muss. Volker macht sich Vorwürfe: Sollte seine Trennung von Sibylle der Grund für Rebeccas kritischen Zustand sein? Dr. Lang hat erfahren, dass seine Mutter ihm die Stelle an der Rosenstein-Klinik dadurch "erkauft" hat, dass sie die Diabetes-Studie von Prof. Gül finanziert. Er versteht, dass seine Mutter diesen Schritt gegangen ist – allerdings versteht er nicht, warum er dann nur seinen alten Job bekommen hat und verlangt, dass Grit nachverhandelt: Er will die Klinikleitung! Prof. Gül versucht sich daran zu gewöhnen, dass David Schick, den sie bisher nur als "Mann für gewisse Stunden" kannte und buchte, nun als Kollege in der Rosenstein-Klinik arbeitet. Umso empfindlicher trifft sie Langs unverschämte Forderung. Da die Stadt darauf besteht, dass die Klinik von einer Frau geleitet wird, sieht sie nur eine Möglichkeit: ihn mit der Aussicht auf den Posten des Leitenden Oberarztes ruhigzustellen. Nun muss nur noch Frau Dr. Klein dazu gebracht werden, von eben diesem Posten zurückzutreten.
