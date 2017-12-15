Sprung ins kalte WasserJetzt kostenlos streamen
Dr. Klein
Folge 11: Sprung ins kalte Wasser
Es gibt keine Betreuung für Peter Wagner, weswegen Valerie gezwungen ist, ihn mit in die Klinik zu nehmen. Das dadurch entstehende Chaos bringt sie zu einer folgenreichen Entscheidung. Kaan Gül trifft auf seine Ex-Kommilitonin Maike und deren Frau. Ihr Sohn Oskar hat eine lebensbedrohliche Krankheit, die eine Transplantation notwendig macht. Bei der Frage nach dem leiblichen Vater erhält Kaan eine Antwort, die sein Leben aus der Bahn wirft. Während sich Luna Haller und David Schick näherkommen, was Prof. Gül mit großem Argwohn beobachtet, hält Schwester Martha den weiter um sie werbenden Dr. Lang auf Abstand. Dann aber willigt sie überraschend ein, ihn zum Jour fixe seiner Mutter zu begleiten. Dort macht Bernd Lang eine interessante Beobachtung: Ein ihm Unbekannter scheint Martha zu bedrängen.
