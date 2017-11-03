Dr. Klein
Folge 5: Chaos
Es ist ein Schock: Der demente Peter Wagner ist angefahren worden; der Oberschenkelhalsbruch muss operiert werden. Aber wie wird sein geistiger Zustand sein, wenn er aus der Narkose erwacht? Da Grit Lang Prof. Gül bei ihrer Studie finanziell unterstützt, hat diese Dr. Lang wieder an die Rosenstein-Kinderklinik geholt. Lang selbst ahnt von dem Kuhhandel nichts – wohl aber Valerie Klein, die wegen ihres Vaters eh nicht gut auf die Langs zu sprechen ist. Die elfjährige Julia Schindler hat sich bei einem Besuch bei ihrer Tante den Oberschenkel verbrüht. Als Petra, Julias geistig behinderte Mutter, erscheint und diese ihrer Schwester schwere Vorwürfe macht, stellt sich heraus, dass die Familie in einem Dilemma steckt: Petra spürt, dass ihre geistig gesunde Tochter ihr mehr und mehr entgleitet. In der Zwischenzeit ist es Valerie Klein gelungen, die vakante Facharztstelle zu besetzen. Dr. David Schick wird zukünftig das Team der Rosenstein-Kinderklinik verstärken. Valerie ahnt allerdings nicht, dass David nebenbei als Escort arbeitet - und Prof. Nevin Gül zu seinen Stammkundinnen zählt.
