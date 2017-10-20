Dr. Klein
Folge 3: Pläne
Valerie Klein kann es kaum glauben: Hat Volker ihr seine Gefühle nur vorgespielt? Oder gibt es eine Erklärung für die Frau, die er in seinem Atelier geküsst hat? In der Klinik wird der dunkelhäutige Sammy Kahindi eingeliefert, der von einem Mitschüler geschlagen wurde - aus rassistischen Motiven. Die Belegschaft staunt nicht schlecht, als sich herausstellt, dass ausgerechnet Valeries Sohn Max diesen Mitschüler angegriffen haben soll! Kaan Gül ist frustriert, weil er bisher immer noch nicht selbst operieren durfte. Nadine Mann nutzt die Gunst der Stunde und bietet ihm seine erste OP an. Dass diese – durch Nadines Mitwirkung – sich so lange hinzieht, dass Kaan das Abendessen anlässlich des ersten Jahrestages mit seinem Lebensgefährten Patrick verpasst, ist für die Leitende Oberärztin ein erfreulicher Nebeneffekt. Peter Wagner fühlt sich von seiner Familie zunehmend bevormundet und nicht ernst genommen. Nach einem Streit mit Carolin und Gundula packt er seine Koffer und flüchtet – ausgerechnet zu Grit Lang. Diese wiederum baut auf Peters Hilfe, ihrem Sohn Bernd wieder einen gute Arbeitsstelle zu beschaffen. Valerie möchte sich über ihre Gefühle klar werden und entschließt sich, nochmal therapeutische Hilfe von Dr. Sibylle Vetter in Anspruch zu nehmen. Diese rät ihr, sich auf die neue Liebe einzulassen – bis sie begreift, dass Valeries Neuer Sibylles Noch-Ehemann ist, mit dem sie sich gerade in einem Rosenkrieg befindet.
