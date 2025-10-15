Total außer Kontrolle! Eine wilde Berserkerin erwacht!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 100: Total außer Kontrolle! Eine wilde Berserkerin erwacht!
23 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Son Goku trifft auf Caulifla und Kale, zwei Kämpferinnen aus dem sechsten Universum. Als Kale in ihre Super-Saiyajin-Form wechselt, scheint sie nichts mehr aufzuhalten: Arena wie Gegner nehmen schweren Schaden an ihrer unglaublichen Kraft, doch reicht diese auch aus, um Son Goku aus dem Turnier zu werfen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS