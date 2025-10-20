Gohan, zeig keine Gnade! Showdown mit dem 10. Universum!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 103: Gohan, zeig keine Gnade! Showdown mit dem 10. Universum!
23 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Während der Kampf zwischen dem siebten und dem zweiten Universum weitergeht, müssen sich Son Gohan und Piccolo mit Obuni und Rubalt messen. Die Gegner aus dem zehnten Universum verfügen über ungeheure Kräfte, an denen Son Gohan schnell zu scheitern droht ...
