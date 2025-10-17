Eine Explosion der Liebe! Die Kriegerhexen des 2. Universums greifen an!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 102: Eine Explosion der Liebe! Die Kriegerhexen des 2. Universums greifen an!
23 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Von den acht teilnehmenden Universen sind nur noch drei in voller Besetzung im Turnier, unter anderem Team Erde. Son Goku will sich als nächstes Jiren, den Anführer des elften Universums, vorknöpfen. Zuvor stellen sich ihm aber die Kämpferinnen des zweiten Universums in den Weg.
Dragon Ball Super
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS