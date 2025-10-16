Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 101vom 16.10.2025
Folge 101: Die Krieger der Gerechtigkeit kommen! Der Kampf gegen die stolze Brigade!

23 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Im Eifer des Gefechts hat sich Team Erde aus den Augen verloren: Tenshinhan, Muten-Roshi und Son Gohan kämpfen gemeinsam in einem Teil der Arena, während Son Goku, C17 und C18 an anderer Stelle antreten. Im Kampf gegen das elfte Universum erhalten sie dabei unverhofft Unterstützung.

