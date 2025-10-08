Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 96vom 08.10.2025
Folge 96: Die Zeit ist gekommen! Das Schicksal der Universen steht auf dem Spiel!

23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Endlich ist es soweit: Das große Turnier beginnt. Die Kämpfer der acht teilnehmenden Universen versammeln sich in der Arena, die extra für diese Austragung von König Zen-Oh gebaut wurde. In dieser gelten ganz eigene Gesetzte: So ist es unter anderem unmöglich, darin zu fliegen.

