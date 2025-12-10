Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 11vom 10.12.2025
21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Unsere Freunde sind Prinz Pilaf ausgeliefert, nachdem sie von ihm in einen tiefen Schlaf versetzt werden. So gelingt es ihm tatsächlich, auch den siebten Dragon Ball in seinen Besitz zu bekommen. Prompt beginnt er, nach dem Drachen zu rufen, der ihm seinen Wunsch erfüllen soll: die Herrschaft über die ganze Welt ...

ProSieben MAXX
