Dragonball
Folge 9: Das Karottenmonster
21 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Unsere Freunde erreichen eine Stadt, in der Merkwürdiges geschieht. Eine Hasenbande hat das Sagen. Deren Chef, das Karottenmonster, verwandelt seine Feinde mit einer Berührung in eine Karotte. Auch Bulma trifft dieses Schicksal. Ist das schon das Ende ihrer Reise?
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation