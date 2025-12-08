Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Das Karottenmonster

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 08.12.2025
Das Karottenmonster

Das KarottenmonsterJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 9: Das Karottenmonster

21 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6

Unsere Freunde erreichen eine Stadt, in der Merkwürdiges geschieht. Eine Hasenbande hat das Sagen. Deren Chef, das Karottenmonster, verwandelt seine Feinde mit einer Berührung in eine Karotte. Auch Bulma trifft dieses Schicksal. Ist das schon das Ende ihrer Reise?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 1 Staffeln und Folgen