Dragonball
Folge 4: Der große Oolong
21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
Bulma und Goku gelangen ins Dorf, wo die Einwohner vom großen Oolong terrorisiert werden - ein Monster, das seine Form beliebig wechseln kann und ständig Mädchen entführt. Goku will den großen Oolong zur Strecke bringen. Doch noch vor einem Kampf kommt er hinter das Geheimnis des Monsters ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation