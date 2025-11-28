Der Herr der SchildkrötenJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 3: Der Herr der Schildkröten
19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Bulma und Goku retten eine Schildkröte. Sie treffen auf den Herren der Schildkröten, der Bulma zum Dank einen Dragon Ball mit drei Sternen schenkt. Goku bekommt eine Überschallwolke, die nur jemand benutzen kann, der ein reines Herz hat. Leider erfährt auch Pilaf, dass der Herr der Schildkröten im Besitz eines Dragon Balls ist ...
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation