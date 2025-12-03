Eine Nacht in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 6: Eine Nacht in der Wüste
21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Eigentlich wollen sich Bulma, Goku und Oolong von der Tortur erholen, fünf Dragon Balls gefunden zu haben. Doch gleich eine ganze Reihe von Gaunern will ihnen die Beute wieder abluchsen: Yamcha und Puar, die Schergen von Piraf. Und sogar Oolong schmiedet einen merkwürdigen Plan ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation