Dragonball
Folge 12: Ein Königreich fällt
21 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6
Piccolos Marsch zur Macht lässt sich nicht aufhalten. Mühelos eilt er von Sieg zu Sieg. Unterdessen ist Yajirobi mit Goku am Quittenturm angekommen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation