Dragonball
Folge 19: Überraschende Wendung
21 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Goku kommt gerade noch rechtzeitig, um Tenshinhan gegen das von Oberteufel Piccolo geschaffene Monster Trommel zu helfen. Aber kann er es auch bezwingen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation