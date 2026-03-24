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Dragonball

Angst um Bezirk 28

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 17vom 24.03.2026
Angst um Bezirk 28

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Dragonball

Folge 17: Angst um Bezirk 28

21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Oberteufel Piccolo startet eine besonders üble Lotterie: Jährlich bekommt jeder der 43 Bezirke ein Los. Der Bezirk, dessen Los gezogen wird, soll umgehend zerstört werden. Den Auftakt macht Bezirk 29 - dort leben Bulmas Eltern ...

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