Abenteuer im EislabyrinthJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 14: Abenteuer im Eislabyrinth
21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Während Oberteufel Piccolo sichtlich Gefallen an seiner Macht findet, hat Meister Quitte gute Nachrichten für Goku: Er erzählt ihm vom göttlichen Wasser, das Goku noch stärker machen würde. Yajirobi weist Goku durch Zufall den Weg dorthin ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation