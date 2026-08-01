Protz-Party, Spar-Streit und Schlamm-SchlachtJetzt ohne Werbung streamen
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Folge 2: Protz-Party, Spar-Streit und Schlamm-Schlacht
43 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Nach einer verregneten ersten Nacht stehen Camp und Stimmung unter Wasser. Streit entsteht über Janinas teuren Zigarettenkonsum und den schrumpfenden Jackpot. Jessica bewegt mit ihrer Geschichte über Coming-out und Geschlechtsangleichung. In der Challenge scheitern die Divas deutlich und gewinnen kein Geld hinzu. Anschließend gibt Jennifer der Spa-Verlockung nach - das kostet die Gruppe weitere 3.000€ aus dem Jackpot.
Alle Staffeln im Überblick
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CO, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn