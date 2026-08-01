Erst Barbecue, dann Beef: Wirft die erste Diva jetzt das Handtuch?Jetzt ohne Werbung streamen
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Folge 4: Erst Barbecue, dann Beef: Wirft die erste Diva jetzt das Handtuch?
38 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Im Dschungel wird eine Krisensitzung einberufen: Es wird zu viel konsumiert und die Diven haben eine Schuldige ausgemacht. Nach einer köstlichen Verlockung ist dann Frust angesagt. Die einen schlemmen und die anderen gucken finster in den Dschungel. Schließlich eskaliert die Lage. Zwischen Pinar und Christin kommt es zu einem Streit, der komplett aus den Fugen gerät. Die anderen Diven bilden Lager. Wer ist im Recht und hat diese Auseinandersetzung Konsequenzen?
Alle Staffeln im Überblick
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CO, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn