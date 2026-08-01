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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Colombian Buttlift: Alles für den Jackpot

JoynStaffel 1Folge 3vom 10.08.2026
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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Folge 3: Colombian Buttlift: Alles für den Jackpot

49 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Ein Luxusbad sorgt zunächst für Entspannung, doch beim Jackpot-Check kippt die Stimmung: Die Divas geraten über ihr Konsumverhalten aneinander, und zwischen Janina und Jessica eskaliert ein Streit. Während persönliche Verlockungen Kate und Bellydah jeweils 1.000 Euro kosten, müssen die Divas bei der Challenge „Colombian Buttlift“ alles geben. Mit vollem Körpereinsatz und zehn richtigen Antworten erspielen sie schließlich 8.000 Euro für den Jackpot.

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