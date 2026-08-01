Machtkampf statt Friedenspfeife: Welche Diva ist die Königin?Jetzt ohne Werbung streamen
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Folge 5: Machtkampf statt Friedenspfeife: Welche Diva ist die Königin?
50 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Im Camp kehrt keine Ruhe ein. Nach der gestrigen Eskalation herrscht noch immer dicke Luft und es bilden sich Lager. Es bleibt spannend: Verlässt nun die erste Diva freiwillig das Camp? Beim Spiel will sich Giulia Siegel als Kapitänin etablieren - die anderen Diven haben aber genug von ihrer Herrschaft. Ist das eine gute Idee oder geht ohne Giulias Kontrolle alles den Bach runter? Die Diven müssen Köpfchen beweisen: Haben sie nur eine schöne Hülle oder bestechen sie auch mit Cleverness?
Alle Staffeln im Überblick
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CO, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn