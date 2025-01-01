Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Das Soufflé der Götter

ATV 2Staffel 1Folge 3
Das Soufflé der Götter

Das Soufflé der GötterJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 3: Das Soufflé der Götter

47 Min.Ab 12

Nachdem sich Felix und Sandra endlich zusammengerauft haben, sucht Felix seinen ersten Mandanten auf. Es ist ein Mann namens Krauser, der sich durch ein Bordell in der Nachbarwohnung gestört fühlt. Zur gleichen Zeit führt Sandra ein Gespräch mit dem todkranken Herrn Mahlsdorf, der sich nach seinem Ableben plastinieren lassen will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen