Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Und ewig lockt - der Mann

ATV 2Staffel 1Folge 9
Und ewig lockt - der Mann

Und ewig lockt - der MannJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 9: Und ewig lockt - der Mann

47 Min.Ab 6

Was wie ein harmloser Absturz ihrer Computer aussieht, erweist sich schnell für Sandra und Felix als ein verzwickter Fall: Das gesamte System ihres Providers ist nach einem Hackerangriff zusammengebrochen. Der Hacker steht kurz darauf leibhaftig in ihrer Kanzlei - Chris, ein junges Mädchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen