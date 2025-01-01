Edel & Starck
Folge 9: Und ewig lockt - der Mann
47 Min.Ab 6
Was wie ein harmloser Absturz ihrer Computer aussieht, erweist sich schnell für Sandra und Felix als ein verzwickter Fall: Das gesamte System ihres Providers ist nach einem Hackerangriff zusammengebrochen. Der Hacker steht kurz darauf leibhaftig in ihrer Kanzlei - Chris, ein junges Mädchen.
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
