Edel & Starck
Folge 13: Das Gericht tanzt
47 Min.Ab 6
Felix kümmert sich um seinen Kumpel Otto, der Falschgeld in Umlauf gebracht hat. Kann er den Umstand ausnutzen, dass Staatsanwältin Patricia ein Auge auf ihn geworfen hat? Auch Sandras aktueller Fall hat eine erotische Note: Ihre lesbische Mandantin Sonja Ferlach gesteht, dass sie sich in sie verguckt hat.
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH