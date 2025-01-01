Edel & Starck
Folge 1: Partner wider Willen
47 Min.Ab 12
Anwalt Felix Edel steht vor einem ernsten finanziellen Engpass. In dieser Lage trifft er Sandra Starck, eine attraktive und scharfzüngige Advokatin. Sie ist ihren Job los, weil sie sich gegen die sexuellen Avancen ihres Chefs zur Wehr gesetzt und ihn dabei lächerlich gemacht hat. Mit anfangs wenig Begeisterung nimmt Felix Sandra dennoch in seine Kanzlei auf. In ihrem ersten gemeinsamen Fall sollen sie den Ex-Boxer Benno verteidigen, der wegen Kindesentführung vor Gericht steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
