Edel & Starck
Folge 2: Mann am Steuer, Ungeheuer!
47 Min.Ab 12
Felix muss im Fall seiner Mandantin Natascha Marx eine Schlappe einstecken. Sie hatte ihren Hausmeister, Herrn Lehnert, wegen Belästigung angezeigt, doch das Gericht weist die Klage ab. Aber das ist nicht Felix' einzige Sorge: Weil sein Auto in der Werkstatt ist, nimmt ihn Sandra in ihrem Wagen mit - nicht ohne Kommentare bezüglich ihres Fahrstils einstecken zu müssen. Als sich Felix später Sandras Wagen ausleiht, fährt er eine Delle in den Kotflügel.
