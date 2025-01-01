Edel & Starck
Folge 3: Das Soufflé der Götter
47 Min.Ab 12
Nachdem sich Felix und Sandra endlich zusammengerauft haben, sucht Felix seinen ersten Mandanten auf. Es ist ein Mann namens Krauser, der sich durch ein Bordell in der Nachbarwohnung gestört fühlt. Zur gleichen Zeit führt Sandra ein Gespräch mit dem todkranken Herrn Mahlsdorf, der sich nach seinem Ableben plastinieren lassen will.
