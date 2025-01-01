Edel & Starck
Folge 1: Die Venusfalle
46 Min.
Sandra und Felix haben alle Hände voll zu tun, denn die schwangere Biene pausiert ein paar Wochen, und nun muss dringend eine neue Sekretärin her - doch das gestaltet sich schwierig. Indes versucht Sandra, Steffen Dietz zu helfen, dessen Frau die Scheidung will - leider weiß der gar nicht, warum ...
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH