Edel & Starck
Folge 11: Der X-Punkt
45 Min.
Patricia und Paul führen eine Beziehung, die sich ausschließlich auf Sex beschränkt. Sandra sucht zwar eher die große Liebe, aber appetitlich findet sie Paul trotzdem. Als Patricia ihr erzählt, wie fabelhaft ihr Lover ihren X-Punkt trifft, ist Sandra schon etwas neidisch. Am nächsten Morgen flirtet Sandra im Stehcafé mit einem Jogger am Nebentisch - bis Felix auftaucht.
