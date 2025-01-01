Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Die Leiden des Felix E.

ATV 2Staffel 4Folge 8
Die Leiden des Felix E.

Die Leiden des Felix E.Jetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 8: Die Leiden des Felix E.

46 Min.

Felix ist allein in der Kanzlei, weil Sandra für ein paar Tage nach London geflogen ist. Er genießt die Ruhe und ignoriert die Aufgaben, die seine Kollegin ihm während ihrer Abwesenheit aufgetragen hat. Lieber geht er mit Otto auf den Golfplatz - mit verheerenden Folgen für Golf-Anfänger Felix.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen