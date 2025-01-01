Edel & Starck
Folge 8: Die Leiden des Felix E.
46 Min.
Felix ist allein in der Kanzlei, weil Sandra für ein paar Tage nach London geflogen ist. Er genießt die Ruhe und ignoriert die Aufgaben, die seine Kollegin ihm während ihrer Abwesenheit aufgetragen hat. Lieber geht er mit Otto auf den Golfplatz - mit verheerenden Folgen für Golf-Anfänger Felix.
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH