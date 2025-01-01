Edel & Starck
Folge 3: Bauchübungen
47 Min.Ab 6
Sandra ist von ihrem Fitnesstrainer Heiko Merz, den sie mit einer Hantel niedergeschlagen hat, nachdem er aufdringlich wurde, wegen Körperverletzung angezeigt worden. Sandra beauftragt daraufhin Frank Vanderheiden mit ihrer Verteidigung - Felix zu fragen, wäre ihr zu peinlich.
Staffel 4
Edel & Starck
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH