Edel & Starck
Folge 13: Das jüngste Gericht (Teil 2)
46 Min.
Sandra und Felix haben eine gemeinsame Nacht im Bowlingcenter verbracht - und werden prompt von der Polizei erwischt. Um nicht wegen Einbruchs festgenommen zu werden, tischen sie der Polizei eine kleine Lüge auf. Der Einbruch bleibt jedoch nicht ohne Folgen: Ein Untersuchungsausschuss wird gebildet, um die Sache aufzuklären. Kaum erfahren Sandra und Felix davon, ist die vergangene Nacht vergessen.
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH