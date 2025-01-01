Edel & Starck
Folge 4: Schlaflos in Trier
45 Min.Ab 12
Felix und Frank Vanderheiden sind in Trier, wo Felix für das Amt des stellvertretenden juristischen Vorstandssprechers kandidieren will. Während sich die meisten der anwesenden Juristen einige Tage privates Vergnügen versprechen, beschäftigt Felix eher der Hahnenkampf mit Theo Giger, seinem Rivalen um das Amt. Leider machen ihm nicht nur seine extremen Einschlafschwierigkeiten zu schaffen ...
Edel & Starck
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH