Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Das jüngste Gericht (Teil 2)

ATV 2Staffel 4Folge 13
Das jüngste Gericht (Teil 2)

Das jüngste Gericht (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 13: Das jüngste Gericht (Teil 2)

46 Min.

Sandra und Felix haben eine gemeinsame Nacht im Bowlingcenter verbracht - und werden prompt von der Polizei erwischt. Um nicht wegen Einbruchs festgenommen zu werden, tischen sie der Polizei eine kleine Lüge auf. Der Einbruch bleibt jedoch nicht ohne Folgen: Ein Untersuchungsausschuss wird gebildet, um die Sache aufzuklären. Kaum erfahren Sandra und Felix davon, ist die vergangene Nacht vergessen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen