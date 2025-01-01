Edel & Starck
Folge 6: Schuld und Sühne
45 Min.Ab 12
Sandras Mandant Dominik hat seine Lehrstelle bei dem Musiklabel U8 verloren, nachdem er den Geschäftsführer Torsten Schild während des Urinierens mit "Na, wie läuft's?" begrüßt hat. Bei einem Schlichtungsgespräch kann Sandra ihre Belustigung kaum verbergen ... Felix hat andere Sorgen: Johanna Hofinger muss sich wegen fahrlässiger Tötung ihres 16-jährigen Sohnes stellen - der Allergiker trank versehentlich ihr Haarfärbemittel.
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
